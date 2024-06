Iñaki López sorprende a sus compañeros de Más Vale Tarde al pasar de las celebraciones del Real Madrid por la Champions al atraco de una joyería en Alicante, hasta que se da cuenta de que no es el orden de contenidos previsto. "Marina Valdés me mira como diciendo 'esto no va por mi'", comenta el presentador en el vídeo sobre estas líneas.

"Ya sabéis que me gusta cebar los contenidos de este programa, ir adelantando algunas cuestiones para enganchar a nuestro público", intenta corregir, mientras que Cristina Pardo le comenta que "vamos a tener que traer aquí un médico, como en 'El Hormiguero' porque nosotros vamos a matar un día a un redactor", afirma la presentadora con ironía.