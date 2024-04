José Luis Martínez-Almeida se casa este sábado con Teresa Urquijo. Sin embargo, la vida sentimental del alcalde de Madrid no siempre gozó de tan buena salud. Más Vale Tarde recuerda cómo alardeaba de soltería e incluso daba consejos en San Valentín.

Sin embargo, Carmen Morodo asegura que "todo lo que nos dicen no es así" y desvela que, en realidad, Almeida "era un ligón", si bien no da más datos al respecto. "Me acabo de quedar loquísima", reacciona Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

Marina Valdés desvela que finalmente el regidor madrileño no ha tenido despedida de soltero como tal, más allá de una comida con amigos en Galicia, y que en el tintero quedaría un "planazo en Marrakech que se encargaba de organizar López Miras".