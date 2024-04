José Luis Martínez-Almeida se ha reunido este jueves con las campeonas de la Copa de la Reina de Hockey, que han querido regalarle dos camisetas, una con su apellido y otra con el de su futura mujer, Teresa Urquijo, con quien se casa el próximo sábado 6 de abril.

Además, ha aprovechado su intervención para confesar ante la prensa cómo se siente a escasas 48 horas de su enlace: "Creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando", ha dicho. A esto también ha añadido que "es cierto que nunca había estado tan feliz". "Trataré de desconectar por completo, eso lo tengo muy claro", concluyó el alcalde de Madrid, que no pudo evitar bromear con que los periodistas echarán de menos sus "canutazos de 25 ó 30 minutos".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estará 15 días fuera de España por su luna de miel, en la que visitarán Bután y Maldivas, por lo que será la vicealcaldesa, Inma Sanz, quien le sustituya en estas dos semanas.