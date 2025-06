Ramoncín, muy claro: "La UCO no ha entrado a registrar la sede, sino a por una cosa muy concreta"

"Es tremendo y demoledor lo que está pasando", opina el colaborador, quien recuerda que la UCO no hace más que "buscar la verdad" sobre el caso Koldo.

La UCO ha entrado en la sede del PSOE, Adif, Transportes y Carreteras en busca de datos de la trama de corrupción en la que están señalados José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Un hecho que ha aprovechado la derecha para lanzar ataques contra el PSOE y Pedro Sánchez.

"Tratemos de buscar la verdad, pero qué costumbre de adelantarnos a todo", espeta Ramoncín en Más Vale Tarde, donde recuerda que "han entrado, no a registrar, sino a por una cosa muy concreta que ha mandado el juez".

En la sede socialista, por ejemplo, han entrado para realizar un clonado del correo electrónica del exsecretario de Organización y número tres del PSOE.

"Porque la UCO lo que hace es investigar y hay que comprobar si esas investigaciones son ciertas y a dónde llevan", agrega. "Esto no quiere decir que no sea tremendo y demoledor lo que está pasando, porque al final tres sinvergüenzas son capaces de destruir una organización de más de 100 años", continúa el colaborador, que no duda en mostrar su indignación con lo que está sucediendo.