Ramoncín estalla contra el PP valenciano: "La gente ha perdido la vergüenza y la cabeza"

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha compartido una publicación en su perfil de la red social 'X', en el que se podía leer: "44 días de incertidumbre y silencio... aún no sabemos nada de Miguel Polo, responsable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar ¿Por qué se esconde?". El mensaje iba acompañado de un montaje fotográfico y tal ha sido el revuelo que ha despertado que se han visto obligados a borrarlo. Ante esta situación, el cantante Ramoncín ha estallado: "El partido que preside esta comunidad no puede hacer bromas de este tipo. Lo que pasa es terrible, es indignante y llevarlo a este punto es cuando dices: 'La gente ha perdido la vergüenza y la cabeza', porque si no no se entiende"

"Lo que hay que preguntarse es si uno ha perdido la vergüenza o no la ha tenido nunca. Porque a mí me parece que no se pierde la vergüenza de un día para otro", ha señalado el cantante, al tiempo que ha apuntado que "hay quien no tiene vergüenza, como le pasa a Mazón y entonces no lo pueden evitar".