Tras el último incidente que ha ocurrido este viernes en la Universidad Complutense de Madrid en el que los estudiantes que se estaban manifestando a favor de Palestina, en Más Vale Tarde se ha analizado la situación que se vive en Oriente Medio. Los de la complutense en Madrid han tomado cartas en el asunto y han irrumpido a la fuerza esta tarde en un edificio del vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En las instalaciones se encontraban los representantes y portavoces de las protestas y los vicerrectores de Estudiantes de las seis universidades públicas madrileñas, los cuales estaban manteniendo una reunión.

Unos actos que se llevan repitiendo durante meses para tratar de cortar relaciones entre las universidades españolas e Israel. Ramoncín ha explicado que las amnesias sobre algunas guerras es algo que hemos vivido siempre, que se ponen en un plano distinto a otro, como puede ser el caso de la guerra de Ucrania tras la implosión del conflicto bélico en Israel.

"A mí lo que me llama la atención es que este rechazo no se produzca unánimamente. Es decir, los que tenemos un pensamiento progresista desde el primer momento dijimos que en octubre lo del kibutz fue una cosa terrible, horrible y horrorosa y eso no se puede perdonar", ha aseverado Ramoncín.

Él mismo ha asegurado que hay que perseguir a los culpables y llevarlos delante de la justicia. En cuanto a lo que está sucediendo en Palestina, califica de terrible y que "es imposible pensar que un ser humano que tiene el más mínimo sentimiento de empatía con el resto de los seres humanos vea esas imágenes a diario y no se descomponga".

"Yo no lo puedo entender. Me resulta tan dañino cuando deciden blanquear de alguna manera a Israel. En este momento no es el pueblo de Israel". Y es que las propias familias están avergonzadas y horrorizadas por el genocidio que se está realizando por parte de su estado.

Para terminar, Ramoncín asegura que esto va más allá del clima político y que los propios actores del conflicto no quieren que se acabe porque saben que tendrán que saldar cuentas con la justicia: "Porque no solo es lo que está pasando desde el punto de vista político, sino que hay un individuo que está en eso y que cuando eso se acabe sabe que se va a tener que sentar en los banquillos".