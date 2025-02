Ramón Espinar, tras las críticas a Abascal en Vox: "Cómo estará el tema para que Ortega Smith diga que te estás pasando de nazi"

En estos momentos, Vox experimenta una división interna por las voces criticas que han surgido ante lo que consideran una sumisión de Santiago Abascal a Donald Trump tras su presencia en la convención ultra de Washington.

Es el caso de Javier Ortega Smith, que en una entrevista ha asegurado que "no todo lo que haga Trump no nos puede parecer bien" y que "si Trump impone a España unos aranceles que nos hacen daño, no podemos estar de acuerdo". Además, se mostraba contrario a aceptar la postura del presidente de Estados Unidos sobre el culpable de la guerra en Ucrania.

"Cómo tendrá que estar la movida ahí dentro para que un tipo que fue militante de Falange, al que apodan 'Ortega Smith & Wesson', te diga que te estás pasando de nazi", comenta Ramón Espinar en el vídeo sobre estas líneas.