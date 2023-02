Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con Marco Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como 'mediador' de la presunta trama de corrupción que lleva su nombre, un 'caso Mediador' en el que se cobraban mordidas a cambio de ganar privilegios en la Administración Pública.

Estas mordidas venían 'envueltas' en unas cenas y fiestas en las que había cocaína, prostitutas y Viagra. Al ser preguntado por Iñaki López acerca de este 'envoltorio' para las mordidas, Navarro Tacoronte lanza una pregunta que deja en el sitio a los presentadores: "¿A quién no le gusta una fiesta?".

"Terminas la comida y cuadra una fiesta. No sé si te vale la contestación", afirma 'El Mediador', lo que encuentra una respuesta irónica de López: "Ya que hacemos el mal, hagámoslo todo". Preguntado acerca de quién tomaba la decisión sobre cómo se asignaban las mordidas, Navarro Tacoronte niega su implicación.

"Yo no puedo ser, no soy cargo público. No puedo hacer nada sin que Juan Bernardo Fuentes hable con el director de ganadería del Gobierno de Canarias y se tomen los acuerdos necesarios. Las subvenciones las solicitan todas las empresas, otra cosa es que se concedan. Pueden tardar dos años hasta que lleguen", añade.