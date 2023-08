Toni Roca, abogado especializado en Derecho Deportivo, ha detallado en Más Vale Tarde los procesos que se abren ahora tras la comparecencia de Luis Rubiales en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), con el anuncio del CSD de suspender al presidente de la RFEF en caso de que el TAD le expediente el próximo lunes.

Preguntado por las sanciones a las que se enfrenta, Roca explica que podría darse una multa de hasta 30.000 euros o una inhabilitación que iría de los dos a los 15 años.

Además, explica que "no es necesario" llamar a declarar a Jenni Hermoso, menos cuando además ella todavía no ha denunciado lo ocurrido. "No es obligatorio, pero como persona implicada su testimonio sería definitivo", añade.