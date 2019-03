¿Por qué ya no hay tanta diferencia entre diésel y gasolina?

SÓLO HAY 11 CÉNTIMOS DE DIFERENCIA ENTRE LOS CARBURANTES

El precio de la gasolina ha bajado 15 céntimos mientras que el del gasóleo continúa subiendo, en 33 céntimos. El diésel ya no resulta rentable sobre los vehículos que usan gasolina debido, según el periodista Santiago Carcar, a que ya "no hay una diferencia de precio sustancial, por lo que no conviene".