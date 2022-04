Tras la polémica generada con varias empresas españolas, después de que el presidente ucraniano las acusase de seguir haciendo negocios con Rusia, pese a la guerra, Porcelanosa -una de las citadas por Vladímir Zelenski-, salió a dar explicaciones.

Para aclarar el tema al completo, Más Vale Tarde ha contado con el testimonio del presidente de la empresa, Héctor Colonques, quien ha explicado que se quedó "asombradísimo y muy preocupado" tras el discurso del presidente de Ucrania en el Congreso de los Diputados. "Reaccionamos inmediatamente y yo creo que son cosas que pueden pasar", ha reconocido.

En cuestión de minutos desmintieron tener cualquier relación comercial con Rusia desde el estallido de la invasión y también han confirmado que no tienen tiendas físicas en el país. Incluso, han llegado a reunirse con el embajador de Ucrania para zanjar el tema.

"Solamente queríamos explicarles la posición nuestra. No hemos hecho ningún trato con Rusia atendiendo las normas éticas que prácticamente el Gobierno ha dado. No hemos cargado absolutamente nada y nuestra obligación era explicar la verdad", ha apostillado Colonques.

En este contexto, supone que la de Zelenski ha sido una "equivocación sin premeditación": "La situación de guerra es terrible. Tiene que estar soportando una presión tremenda. Él ha citado a Porcelanosa y nosotros solo tenemos que desmentirlo y presentar pruebas".

Preguntado por qué no publicitaron que ya no tenían relaciones con Rusia, el presidente de la compañía ha explicado que han "amparado a muchos refugiados ucranianos" y han hecho otras acciones, pero no las han contado públicamente porque creen que "hacer publicidad de la desgracia de una guerra no nos parecía correcto". "La idea era no beneficiarnos de una posición de desgracias humanas", ha añadido.