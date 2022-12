"Para mi forma de pensar no es sexista, pero entiendo que haya podido haber gente que se haya sentido ofendida", opina un castellonense.

Hay opiniones para todos los gustos: "Podrían haber escogido un tema menos delicado", "No me parece sexista" o "Me siento ofendido", son algunos de los testimonios de los ciudadanos. El ayuntamiento sí tiene una opinión más definida.

Eric Nomededéu, vicealcalde de Castellón, lo tiene claro: "hay imágenes machistas que nos van colando en la retina sin que nos demos cuenta, pero esta vez lo hemos detectado", declara al micrófono de Más Vale Tarde.

Algunos vecinos opinan que exageran, pero según el vicealcalde: "podría atentar contra el uso sexista de la imagen de la mujer".

Ya han confirmado que elevarán una queja al Observatorio de la Imagen de las Mujeres, y éste decidirá si es sexista o no.

El CD Castellón no ha querido pronunciarse. Sea como sea, la polémica está en la calle, donde, por cierto, ya no hemos encontrado ninguna valla con esa foto.