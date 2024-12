Pillamos 'in fraganti' a los conductores incívicos que ocupan las plazas reservadas para personas con movilidad reducida

Más Vale Tarde ha salido a la calle a comprobar si destacan las conductas incívicas y poco solidarias entre los conductores. En el experimento han pillado 'in fraganti' a aquellos que ocupan las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, justo uno días después de que la atleta paralímpica, Sara Andrés, haya denunciado en redes sociales las trifulcas diarias que tiene con gente que no respeta las plazas de aparcamiento de movilidad reducida.

La excusa de la mayoría es que tan solo paran por "cinco minutos". Al ser preguntados por si tienen distintivo, uno de los conductores responde: "cinco minutos y me voy". "Ha entrado a pagar mi mujer, son dos minutos, si llega cualquiera yo se lo dejo a alguien", se escusa otro.

De hecho, mientras Más Vale Tarde hacía el experimento, han encontrado a la Policía multando a una usuaria de una tarjeta de discapacidad. Según los agentes aparcaba en plazas reservadas usando la tarjeta de una persona fallecida. La usuario se marcha y se lleva una multa de 200 euros y la retirada de la tarjeta.

Otra de las conductoras con las que habla Más Vale Tarde indica que ella no tiene tarjeta pero sí una minusvalía. "Si la he solicitado, pero no la tengo todavía concedida. Hemos decidido aparcar pero usted tiene razón", ha indicado. Otros, en cambio, huyen de nuestras preguntas.