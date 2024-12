Las broncas de una atleta paralímpica con gente que no respeta las plazas de aparcamiento de movilidad reducida

"No tenéis derecho a joderle el día a nadie, y menos a una persona con discapacidad porque no elegimos tenerla", ha denunciado la atleta paralímpica, Sara Andrés, quien todos los días tiene trifulcas con gente que no respeta las plazas de aparcamiento de movilidad reducida.

La atleta paralímpica, Sara Andrés, ha denunciado en redes sociales las trifulcas diarias que tiene con gente que no respeta las plazas de aparcamiento de movilidad reducida. Según dice, ocurre día sí y día también junto al centro deportivo en el que entrena en Majadahonda.

"Ayer una mujer estaba aparcada mal, le llamé a la ventanilla y le dije: ¿Sabes que estás aparcada en una plaza de personas con discapacidad?. Y me dijo "sí" y me quedé a cuadros", cuenta la atleta en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Así, Andrés cuenta que la mujer se escusó diciendo que "es un minuto para recoger a mi hija", a lo que la atleta insiste en que "no se puede ni parar ni aparcar".

"Hoy me he bajado, he visto dos coches y he hecho foto, y la señora me ha visto hacer la foto y le ha sentado fatal y empieza "oye, oye, oye, que no me puedes hacer una foto. Eres una gilipollas. Zorra", relata la atleta.

"Ni un minuto, no paréis. Porque viene alguien que lo necesita y le jodéis el día", ha insistido la atleta. Además, ha hecho hincapié en que "no tenéis derecho a joderle el día a nadie, y menos a una persona con discapacidad porque no elegimos tenerla". "Así que como no la hemos elegido y te puede pasar a ti, respeta", ha añadido.