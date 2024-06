Polémica petición de los hosteleros en Llanes. De cara a la campaña de verano donde el municipio se llenará de extranjeros los hosteleros han pedido que se pueda contratar a inmigrantes sin regularizar ante la falta de personal con las mismas condiciones que establece el convenio.

Javier Garaña, representante de la Asociación Llanisca de Restaurante, ha aclarado en Más Vale Tarde que se está sacando de contexto la noticia y lo que piden los hosteleros del municipio es que la Administración agilice "los papeles para poder contratar a personas que ya están residiendo en nuestros municipios".

"Hay muchas personas que ya están viviendo aquí que gozan de los servicios sociales, pero no entendemos por qué no pueden trabajar. Debería hacerse un protocolo ágil para que esas personas se pudieran poner a trabajar y tributar y funcionar como el resto. Son personas con las que convivimos, sus hijos van al colegio, son vecinos nuestros, no entendemos por qué no pueden trabajar", ha explicado en Más Vale Tarde.

Por otro lado, Garaña ha asegurado que si es un problema burocrático"más triste me parece todavía". Esta contratación sería amparada por un contrato de trabajo y un compromiso de los empresarios para poder contratarles.

En cuanto a la respuesta de la Administración, el empresario ha aclarado que no han recibido más que silencio y que llevan mucho tiempo intentado implantar esta medida. "No hay respuesta, por tanto creo que ya es el momento de ponernos serios para tratar este asunto".

"Simplemente lo que queremos poner blanco sobre negro es la situación de dificultad que tenemos los empresarios de hostelería". Los problemas también se extrapolan a otros ámbitos y sectores debido a las dificultares que tienen a la hora de contratar.

Por ello, la Asociación Llanisca de Restaurante quiere tratar el tema con seriedad y ha insistido que "cumplimos con los convenios que se establecen desde la ley con los salarios, con los horarios y con todo".