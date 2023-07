Un pueblo de de unos 150 habitantes situado en Guadalajara lucha para que su hijo adoptivo,Bruce Springteen sume una fecha de su gira en su municipio. Los vecinos de esta localidad son unos de los seguidores más fieles del cantante de 'Born in the USA' y están en plena campaña para lograr que The Boss haga les haga una visita.

El fanatismo por Springsteen empezó con el camarero del bar del pueblo que reproducía la discográfica de la estrella de rock estadounidense y desde entonces, los vecinos se han comprometido al 100% con el artista. El cantante estadounidense Bruce Springsteen & The E Street Band se encuentran inmersos en una amplía gira Europea que contaba con una única parada en España en Barcelona el pasado 23 de abril y los habitantes de Peralejos de las Truchas han detectado un hueco en su agenda en octubre de este año y se han volcado en un movimiento para conseguir que el cantante les haga una visita.

Incluso se han fabricado unas camisetas personalizadas con las fechas de la gira de Springsteen que incluye un hueco en octubre que lee 'Ven a Peralejos' y las pasean por las calles y las difunden por las redes con la esperanza de que este artista internacional cumpla su sueño.

Además, este no es el primer contacto que tiene el pueblo con Springsteen ya que declararon al cantante como hijo adoptivo de la localidad en 2014 y se trasladaron a Madrid para entregarle el certificado en persona y la localidad se ha hermanado con la ciudad natal del musico. Además, celebran un concierto tributo cada año, pero ya se han cansado de tributos y lo quieren en persona.