Pedro Sánchez, el líder del PSOE, ha hecho un balance en el que ha analizado los años de gobierno del PP y ha aprovechado para hacer campaña. “La crisis no es historia”, ha declarado el lídel del PSOE. Ni la crisis es historia, ni nos estamos recuperando:"Lo que le pido al señor Rajoy es que no utilice la palabra de recuperación en vano".



Y para reforzar esta idea, Pedro Sánchez, tira de cifras: "650.000 empleos menos en lo que llevamos de legislatura, 275.000 mujeres menos trabajando, 168.000 jóvenes, el 60% son parados de larga duración, el 70% no tiene ningún tipo de prestación y el 47% d elos trabajadores cobran menos de 970 euros al mes".



Pedro Sánchez ha hecho balance de un gobierno que, según él ha asestado tres importantes golpes al pueblo español, "el primero es la reforma laboral, el segundo la reforma fiscal y la última la reforma del sistema público de pensiones".

Sánchez ha hablado de corrupción, "una legislatura que empezó con avances en la investigación del caso Bárcenas, del caso Gürtel, del caso PP y acaba con un Gobierno presionando a los jueces que están investigando la trama Gürtel y haciendo dimitir, de manera encubierta, al Fiscal General del Estado".

Además, aprovecha y hace campaña: "Si nos dan su confianza a partir del próximo 24 de mayo, haremos gobiernos que defiendan a la clase trabajadora en este país". No lleva ni seis meses al frente de la secretaría general del PSOE y en ese tiempo le hemos visto encestar, hacer café y hasta hemos visto cómo se enfrentaba a un cambio de nombre artístico.



Ha anunciado también, cambios en los municipios, cambios en la constitución y cambios en general. También ha declarado: "yo vine a cambiar el PSOE para cambiar España."

Pero para enfrentamientos, los que ha tenido con Rajoy: "quien está peor es el PSOE que estaba mucho mejor con Rubalcaba que con usted", declaró Mariano Rajoy.

Ahora, Sánchez hace el balance de fin de año justo a medio camino, cinco meses después de ocupar su cargo y a cinco meses de las elecciones municipales.