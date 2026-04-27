Pedro Rodríguez, sobre el señalamiento a los demócratas por el atentado contra Trump: "Es una forma de instrumentalizarlo"

El profesor de Relaciones Internacionales considera que Trump busca "resucitar su presidencia" y que, además, quiere presentarse como un héroe "que es capaz, solo ante el peligro, de aguantar el tipo".

Donald Trump sufría este sábado un intento de atentado durante la cena de corresponsales. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ha comparecido frente a la prensa este lunes y ha afirmado que el odio de los demócratas hacia el presidente estadounidense ha favorecido el intento de atentado contra él.

Pedro Rodríguez indica que estas graves acusaciones son "una forma de instrumentalizar el atentado". "¿Qué busca Trump?", plantea, "busca que él es una especie de héroe, que es capaz, solo ante el peligro, de aguantar el tipo, busca resucitar un poco su presidencia varada en el estrecho de Ormuz".

"Busca polarizar un poco también", añade Iñaki López, "está acusando directamente a los demócratas y les está diciendo 'vosotros, gente de izquierdas, me llamáis fascista y lo que estáis haciendo es calentar la cabeza a cuatro locos que vienen a matarme'".

Rodríguez indica que "el problema es que en este brochazo de sectarismo entran también los que critican lo que está haciendo el presidente en Irán o con la inmigración". El profesor de Relaciones Internacionales pregunta si "cualquiera que ataque al presidente o cuestione al presidente también está justificando la violencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.