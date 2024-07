Pablo Ojeda prepara en Más Vale Tarde la receta viral del verano: un sándwich que lleva sandía en lugar de pan, pepinillos, mortadela y queso burrata. "A veces, no hay que mirar tanto el valor nutricional como que nos apetezca comer este tipo de cosas", señala el nutricionista antes de preparar el plato, aunque reconoce que al llevar sandía, "que tiene un 95% de agua, va a ser muy hidratante y es muy nutritiva".

En lo referente a la mortadela, Ojeda subraya que "la mortadela no es muy sana", aunque insiste en que "no hay que ver el aporte nutricional en todo lo que comemos". "Le metemos unos pepinillos agrios, que a mí me encantan y son muy top. Siempre hay que tenerlos en la nevera, para cuando nos entra hambre. Un bote solo tiene unas 30 calorías", indica, tras lo que Cristina Pardo e Iñaki López reconocen que no les convence mucho la receta.

Tras probarlo, Pardo expresa que le "gusta la combinación del queso y el pepinillo con la sandía". Sin embargo, a López no le gusta nada, aunque para Ojeda "no está malo", aunque es cierto que el del plató de Más Vale Tarde tiene una apariencia muy diferente al del nutricionista. Puedes ver su hilarante reacción al probar el sándwich viral en el vídeo principal que acompaña a la noticia.