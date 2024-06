En su sección de hoy, Pablo Ojeda desmonta los mitos alrededor de las dietas milagro y, en el vídeo sobre estas líneas, desvela cuál es el truco de este tipo de regímenes que prometen perder peso en muy poco tiempo.

El nutricionista explica que famosas dietas, como la de la alcachofa, la piña o el sirope de arce se basan en "alimentos que son muy diuréticos". En este sentido, recuerda que "el 70% de nuestro organismo es agua y lo único que hacen este tipo de dietas es que, poquito a poco, las células de tu organismo van perdiendo el agua".

"¿Sabes cuánto es el porcentaje graso que has perdido? Cero", afirma rotundo Ojeda, que apunta que "no has perdido grasa, has perdido peso" y define las dietas como un "ultrasupermega fake" que tienen "muchísimo rebote".