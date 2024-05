Pablo Ojeda, además de traer los mejores consejos sobre nutrición a Más Vale Tarde y recetas sanas y, sobre todo, deliciosas, hoy ha celebrado un día muy especial: ¡su cumpleaños! "Como tenemos muy poca vergüenza, te hemos traído un detalle de lo que más os gusta a los nutricionistas", anuncia Cristina Pardo.

La presentadora saca una tarta de gominolas. "Debe tener dos millones de calorías, intuyo", añade Iñaki López. "Una al año no hace daño y esto me lo voy a comer yo", adelanta el nutricionista. "Muchísimas gracias, qué ilusión", añade. "¿No te da vergüenza cumplir 42 años?", le pregunta Cristina. "Entre tú y yo... chincha rabiña", le responde a la presentadora. "Nosotros luchamos contra el edadismo y que seas el mayor del equipo no nos preocupa en absoluto", añade Iñaki.

"Si te vas a comer todo esto no te olvides la próxima semana de poner tu nombre aquí, para que te conozcamos", le aconseja el presentador. El nutricionista, responde entre risas, que ha pedido a la producción del programa que no le ponga taxi ya que se va a ir "corriendo".