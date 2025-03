Pablo Ojeda y Carlos Maldonado se 'pelean' por culpa del sándwich de secreto: "El jueves no se miden las calorías"

El chef ha preparado un plato que incluye ingredientes que aumentan mucho las calorías del plato. Aunque el nutricionista ha intentado dar alternativas más saludables, el cocinero ha sido muy claro: "No sería lo mismo".

El cocinero Carlos Maldonado ha preparado en Más Vale Tarde un delicioso sándwich de secreto ibérico acompañado de mojo. El cocinero ha rebozado el secreto para preparar su propia versión del katsu sando, un popular sándwich japonés. Maldonado, además, ha tostado el pan con un poco de mantequilla algo que no ha gustado mucho al nutricionista Pablo Ojeda.

"Estamos haciendo un platazo pero estamos aumentando las calorías", afirma. "Lo dice bajando la voz", comenta Cristina Pardo, entre risas. "A partir de aquí... yo ya no participo", afirma, siguiendo la broma. El plato lleva, además de secreto ibérico y mojo, queso manchego. "Es imposible que este plato esté malo con todo lo que le has puesto", afirma Pardo.

El nutricionista indica que se puede "mejorar" el plato, por ejemplo, usando pan integral, quitando el rebozado o usando aceite de oliva para tostar el pan. "No sería lo mismo...", añade. "No hagáis caso", afirma Maldonado, "el jueves es mi día y no se miden las calorías".