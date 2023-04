Las redes sociales dan lugar a muchas cosas buenas... y a auténticos desastres en todos los ámbitos. La cocina no escapa a esta premisa, con usuarios que comparten sus 'recetas' estrellas, con atrocidades como las que vemos en el vídeo que acompaña a estas líneas, como una 'paella' de arroz basmati con salami o con otra con salchichas.

Al ver las imágenes, el nutricionista no puede evitar alucinar. "No sé quién es, pero le dejaba de hablar", bromea, enseñando los ingredientes que lleva una paella valenciana de verdad. Este tipo de recetas "no tienen ningún tipo de sentido" porque "un sabor mata a otro sabor".

El humorista Carlos Latre también hace su aporte como buen valenciano sobre lo que debe llevar una buena paella, recordando la controversia del chef Jamie Oliver con su famosa 'paella' con chorizo.