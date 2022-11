Osel Hita fue conocido como 'el niño lama' español. Su madre trabajaba en el centro budista de Bubión, en la Alpujarra de Granada, y en los años 80 fue considerado como la reencarnación del maestro espiritual Yeshe.

El motivo de este señalamiento se debía a que, desde pequeño, Hita hacía gestos muy similares a los del lama Yeshe y parecía tener conocimientos inusuales para un niño tan pequeño.

En unl centro budista de Nepal vivió solo varios años de su infancia. "Un día normal a partir de los 12 años sería levantarme a las 5:30 de la mañana. Luego clases, debates, gramática tibetana, filosofía budista... tenía que estudiar en inglés y en español", ha indicado. Así, por su condición de 'lama' recorrió parte del mundo.

Sin embargo, a los 18 años decidió abandonar el monasterio y renegar de los 'dotes divinos' que se le adjudicaban. Ahora, décadas después, ha vuelto a la vida pública. En una entrevista en Más Vale Tarde ha explicado qué piensa de aquello: "Ni creo ni dejo de creer. Me ha cambiado la vida completamente el concepto de que me consideraran la reencarnación del 'lama'. Confío 100% en la decisión de su santidad lama 'zopa', el discípulo de mi vida pasada y el que me reconoció, pero la verdad es que a estas alturas de mi vida me da igual", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que según ha ido creciendo ha cambiado su perspectiva sobre aquella realidad: "Hace mucho tiempo que tuvimos esta conversación y les doy las gracias por la oportunidad que me dieron". "Mi madre parió a 9 hijos, dos hijas y 7 hijos. Si me llevo a mi hijo a la India a estudiar a una escuela tibetana, yo me voy allí a darle apoyo emocional, cosa que mis padres no pudieron hacer porque tenían otros siete hijos".

Así, en el vídeo principal de esta noticia explica si sigue creyendo en el budismo, cómo es su vida actual y cómo fue su juventud para tratar de pasar desapercibido.