Antonio Resines ha leído el pregón de las fiestas de San Isidro, un acto donde ha coincidido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras los escándalos por el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y el caso de las mascarillas, por el que este mismo jueves ha declarado el primo del regidor.

¿Cómo ha encontrado el actor al alcalde? "Muy bien", ha indicado Resines, que ha detallado que "ha salido el tema". "Desde luego, no le veo nada nervioso", ha apuntado el actor, que imagina que "lo que está diciendo es verdad". "Ha habido este problema y le ha tocado a él colateralmente, o no", ha agregado el intérprete, que insiste: "No le veo demasiado preocupado e imagino que se solventará tranquilamente". "No creo que tenga mucho recorrido, francamente", ha opinado.

Además, Resines ha percibido buen ambiente entre los grupos del Ayuntamiento. "Se llevan bien entre todos", ha indicado, revelando una frase que le han dicho: "Solamente nos enfrentamos en los plenos, con el micrófono por delante". "Luego los tíos colaboran", ha destacado, algo que, cree, "es como para tomar ejemplo".