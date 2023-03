Jesús Albalat, periodista de 'El Periódico', ha explicado en Más Vale Tarde la nueva estrategia de la defensa de Dani Alves. Así, ha relatado que la juez ordenó una prueba psicológica a la víctima de la presunta agresión sexual. Pero el abogado del futbolista presentó un escrito diciendo que un perito suyo particular también asistiera a ese examen psicológico, así como una grabación de esa prueba. Esto fue lo que encendió la polémica por todos lados, señala el periodista.

"La acusación no quiere que esté el perito porque puede influir en la víctima y se puede producir una doble revictimización de la víctima. Ya no solo sería un psicólogo forense ordenado por el juzgado. La juez decidió que se hiciera esta prueba con el psicólogo de Alves, pero que no se grabara", relata.

De esta forma, el abogado ha presentado un recurso "que ha enredado jurídicamente este tema". En este sentido, el experto no descarta que Alves vuelva a declarar ante el juez e introduzca lo del sexo consentido completo.