Aumentan ante las asociaciones de consumidores y en redes sociales las quejas por prácticas de las teleoperadoras como cobrar a los clientes cargos por servicios que no han contratado o llamarles poseyendo todos sus datos personales de antemano.

Un equipo de Más Vale Tarde ha hablado con una persona afectada, que sostiene que la teleoperadora le "engañó" y le hizo creer que le llamaba desde su propia compañía eléctrica, dándole todos sus datos personales e incluso bancarios, cuando en realidad le estaba cambiando de empresa. Afirma que se dio cuenta del presunto engaño cuando su empresa le llamó para preguntarle por qué había decidido cambiarse.

Volvió con la empresa anterior, pero la otra compañía le quiso penalizar y le amenazó con llevarle a juicio si no pagaba. "Me amenazaron por no pagar penalizaciones de un contrato que yo no sabía ni que había firmado", denuncia. Al final, cuenta, le dieron la razón.

"Estaba hablando tan rápido que no me enteraba de nada, ni de lo que está hablando ni de lo que estaba firmando", afirma el afectado sobre aquella conversación con la teleoperadora. "No te da tiempo a analizar lo que te están diciendo", insiste. En el vídeo que ilustra estas líneas, puedes comprobar la vertiginosa velocidad a la que la operadora le leyó las condiciones del contrato.