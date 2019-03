Los últimos movimientos que incriminan a Luis Bárcenas

Le describen como economista, relacionado con inmobiliarias y con un gran patrimonio en casas y cuadros. A él le gusta considerarse un emprendedor. Pero a los inspectores no se les pasa por alto detalles como que Luis Bárcenas ordenó en 2007 dos transferencias a su cuenta en Suiza de 100.000 euros cada una desde Nassau, un paraíso fiscal en Bahamas.

Hacienda asegura en su informe que a partir de 2009, fecha en la que es investigado por su implicación en la trama Gürtel, comienzan las transferencias de millones. En marzo, un millón de euros se va para Stamford; y entre abril y junio consigue enviar un millón y medio a una cuenta en el HSBC de Nueva York.

Por si acaso, el extesorero del PP repartió aún más su fortuna por el mundo. En 2011, según el informe, mueve dinero de su cuenta suiza a Montevideo. Nada menos que dos transferencias de 400.020 euros cada una. En el escrito dice que aún no pueden probar qué cantidad esconde en los paraísos americanos. Además, confirman que jamás tributó un solo euro por estas nuevas cuentas. Hacienda dice que la regularización fiscal que hizo en 2012 no es válida porque los datos no eran reales.