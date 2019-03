Saritísima... de principio a fin

Desde el principio hasta el final de sus días, Sara fue Sara. Cumplió su sueño, y lo tenía claro. Hace apenas un año regaló esta perla en la televisión cubana. "Yo nací artista". Pionera, osada, estrambótica y muy divertida. De ahí que a sus 84 años no dudara en protagonizar un videoclip apoyando la carrera musical de su hijo Zeus.

No fue el único, Sara se atrevía con todo. En 2009 colaboró con Fangoria demostrando que ha seguido dando la talla de icono sexual español hasta el último momento. Icono también para el colectivo gay, protagonizó el spot de los MTV Awards en 2002. Tan Saritísima como siempre, porque Sara fue muchas cosas.



El sentido del humor no le faltó y fue capaz de hacer reir riéndose incluso de ella misma. Sara supo beberse la vida y no ocultó su edad. Hace dos años abrió las puertas de su casa a todo un país y al mundo entero dispuesta a poner en venta su ático madrileño.

A los 83 años volvió al cine. Un cameo en una película aún sin estrenar de un joven y desconocido director manchego que la convenció con un guión en el que se interpretaba a ella misma. La misma Sara que se negó a rodar con Luis Buñuel o Almodóvar vuelve a la gran pantalla en el que será su último papel.