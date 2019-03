Las santerías afirman que su volumen de negocio ha aumentado gracias a la crisis

Santos, diablos o suerte rápida. Estos son algunos de los productos que pueden encontrarse en una santería, y de los pocos que, a pesar de la crisis en la que se ha visto sumergida España, han hecho aumentar los beneficios de su comercio. Sus clientes buscan entre sus velas e inciensos un remedio para encontrar trabajo.

"He comprado un jabón de ruda y dos velas de miel para traer dinero y éxito", confiesa una cliente de la santería.

Ricardo Salas es dueño de una de ellas. Salas se define como ateo beligerante, pero tiene cuatro establecimientos en Madrid, una nave de 700 metros cuadrados en Alcobendas, acaba de abrir una santería en Barcelona y exporta a varios países europeos. Su fórmula: es un negocio.

"Quieren, de una forma mágica, conseguir lo que no pueden por sus propios medios", asegura Salas.

Eduardo, por su parte, es un ‘babalawo’, el sacerdote mayor dentro de la santería. Él cree en su religión, pero no en hacer milagros. "Hay personas que me sorprenden porque me piden los números de la lotería. Si yo supiera los números me los ganaría yo", cuenta Eduardo.

Para Fidel Revilla, en cambio, la gente se refugia en la religión y, por ello, él les da el apoyo que cree que necesitan. "Cuando la persona está agobiada, aturdida o no sabe adónde ir buscamos la alternativa para ellos. No con la medicina, sino con este tipo de remedios", explica Fidel, empleado de la santería 'Okantomi'.

Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2014, apenas un 2,4% de españoles cree en otra religión que no es la católica. Sin embargo, por los datos que manejan en las santerías, en los años de crisis sus ventas han aumentado más del 50%.

Las personas que no acuden a estos sitios a encontrar suerte se dividen entre el asombro y la comprensión del considerable aumento de beneficio en este negocio.

Esta religión o devoción es más típica en países como Cuba o Venezuela. No obstante, según los comerciantes, el público que acude es heterogéneo. Y es que, cuando falta dinero en el bolsillo, hay algunos que buscan en la fe la oportunidad de llegar a fin de mes.