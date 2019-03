¿Saben los catalanes qué votarían el 9N?

En 58 días los catalanes darán su opinión sobre si quieren que Cataluña sea un Estado, pero, ¿saben realmente lo que van a votar? Algunos lo tienen “clarísimo”, otros no tanto.

“No sabemos ni el fundamento de la votación”, reconoce una de las ciudadanas que salieron a las calles de Barcelona. Los hay que tiran la toalla. “Si no tenemos la autorización no iremos, es ridículo”, nos confiesan.

Incluso hay indecisos que esperarán hasta el último momento. Tendrán que depositar una papeleta en la urna y en caso afirmativo una segunda, pero, ¿conocen la pregunta?

Algunos no se acuerdan y un día después de la Diada, muchos creen que la consulta se tiene que celebrar porque puede haber sorpresas. Decisiones que en algunos casos vienen de lejos. Una 'V' con la que ayer pidieron sacar las urnas el 9N para poder votar en la consulta.