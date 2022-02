El periodista Antonio Maestre ha analizado en Más Vale Tarde la crisis política que atraviesa el Partido Popular, denunciando que "ha quedado claro que nadie en el PP tiene ningún respeto a los estatutos de su propio partido" porque no ve razonable "cómo "una reunión de los barones tiene la capacidad de imponer nada". A ello ha respondido Cristina Pardo, que sorprendida por esta reflexión ha respondido en clave de humor a Maestre: "¿Te estás cayendo del guindo ahora?".

Maestre ha respondido con una sonrisa señalando que "parecía una reunión mafiosa en la que están todos intentnado imponer su criterio", y ha advertido de que "siempre es bueno hacer las cosas cuando toca y no posponerlas para el final, porque luego se enredan y es peor", en referencia a Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego al que muchos ya señalan como próximo presidente del PP: "En 2018 no quiso dar el paso al frente porque lo veía complicado, y en aquel momento ni siquiera existía Vox. Ahora se va a ver obligado a dar el paso en un momento que no es solo complicado para el PP, sino endiablado".