El cuerpo de Wafaa Sebbah, la joven desaparecida en Carcaixent en 2019, ha sido hallado en un pozo después de que su asesino confesase el crimen. Este feminicidio no es el primer caso relacionado con la violencia de género que se ha dado a conocer en los últimos días, marcados duramente por numerosos asesinatos machistas. La presentadora de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, no lo ha dejado pasar por alto, y al comunicar la noticia no ha podido evitar decir: "¡Qué semana, qué terrible!".

Y es que en este mes de junio también se ha encontrado el cadáver de Olivia, una de las hermanas secuestradas por su padre en Tenerife para hacer daño a su madre; Rocío Caíz, de 17 años, ha sido asesinada por su expareja; Consuelo, de 81, ha sido asesinada a martillazos por su marido; en Ibiza, un joven de 26 años ha asesinado a su pareja, de 21, lanzándola por la ventana de un cuarto piso de un hotel; una mujer de 36 años ha sido asesinada en Jaén por su pareja, que la arrolló con un coche; una mujer de 58 ha sido asesinada por su pareja en Pozuelo de Alarcón, Madrid; y en Girona, una mujer de 48 ha sido asesinada por su marido, que después ha confesado el crimen.

Estos casos han sido confirmados como crímenes machistas por el Ministerio de Igualdad, que recuerda que el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 20 en 2021 y a 1.098 desde 2003.

La situación no se presentó mejor en el mes de mayo, considerado como el "mes negro" de la violencia de género. El Ministerio llegó a confirmar que siete mujeres habían muerto a manos de sus parejas o exparejas en tan solo un mes.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.