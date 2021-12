La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el alcalde y la vicealcaldesa de la capital, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, han acudido este lunes a la capilla ardiente del tenista Manolo Santana, fallecido el pasado sábado.

La presencia de estos responsables políticos en el homenaje, no obstante, ha suscitado debate acerca de por qué no hubo representación institucional en el funeral de otra madrileña, la escritora Almudena Grandes, y en este caso sí.

Al respecto, Elisa Beni ha aseverado en Más Vale Tarde que "en términos políticos fue un error lo que hicieron con Almudena Grandes". "El alcalde es el alcalde de todos los madrileños y la presidenta también", ha aseverado,

Así, la periodista aboga por que "cada vez que muera un madrileño, sea del signo que sea, guste a quien guste, que sea un hijo preclaro de la Villa porque ha tenido éxitos, se acude, lo mismo el alcalde sea del PP que sea de otro siglo". "Todos acuden a todo y ya está", ha defendido.

En similar sentido se ha pronunciado por su parte María Claver: "A mí es que me pareció mal, la verdad, que no estuviesen allí", ha apuntado la periodista sobre el funeral de Grandes. "En esos momentos, apoyar a la familia, mostrar el respeto oportuno, me parece que nunca sobra", ha aseverado. Puedes ver sus intervenciones al respecto en el vídeo que ilustra esta noticia.