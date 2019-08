El Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz), con casi 460 habitantes, ha acordado con una multinacional pagar un cajero automático. Tendrá así el primer cajero automático municipal de España. Hasta ahora sus habitantes tenían que desplazarse a los pueblos más cercanos para poder sacar dinero en efectivo.

Una situación que no es excepcional. Casi la mitad de los municipios españoles (3.399 de 8.132) no tienen ni un cajero automático. Así aproximadamente un millón de españoles no tienen acceso a manejar dinero en metálico, según datos del Banco de España.

En estos municipios se utilizan los ofibus (oficinas bancarias ambulantes), según explica Luis Sanabria en Más Vale Tarde, para que los vecinos realicen sus transacciones bancarias.