La privatización de los faros, ¿un fracaso del Gobierno?

Más de cien años, el faro de Illa Pancha, ha estado indicando el camino correcto a los marineros de Ribadeo, pero ahora este faro sería el primero de España en transformarse en un hotel. José Luis López, será quien explote este faro, en el que se gastará entre 80 y 100 mil euros para ofrecer dos apartamentos con vistas privilegiadas; sin embargo, el precio de cada apartamento oscilará entre los 100 y 300 euros diarios.

Durante diez años el ministerio de Fomento ha dado luz verde para impulsar la hostelería en alguno de los 187 faros del país con el fin de promocionar la zona costera y crear empleos. La concesión ha tenido un coste de 15.600 euros anuales.

Los que se oponen al proyecto de un hotel han creado una página de Facebook, denominada como, 'Illa Pancha NON SE TOCA', la cual ha conseguido más de 2300 'Me Gusta'. El promotor del proyecto asegura que los más críticos desde las redes sociales no conocen realmente el proyecto definitivo que abrirá el faro para el disfrute de todos.