La Policía busca a la estadounidense Dennise Pikka, desaparecida en el Camino de Santiago

Después de tres meses viajando por el mundo, el camino de Santiago era la última aventura de la peregrina Dennise Pikka, antes de volver a casa. Fue en un hostal, donde durmió, cenó y desayunó en la localidad leonesa de Hospital de Órbigo, donde se le vió por última vez.

La joven de origen chino Dennise Pikka salió sola y pagó con su tarjeta de crédito. La dueña del hostal, Esperanza Àlvarez, solo recuerda que Pikka le preguntó sobre una farmacia, porque tenía un tobillo mal.

Su hermano ha viajado hasta España para colaborar en su búsqueda asegura que Dennise Pikka, que lleva desaparecida 24 días, era muy precavida y sí se hubiese lesionado algún peregrino la habría visto.

Revisó las redes sociales y el correo electrónico de Pikka, quien le contó a una amiga que había conocido en el camino a un chico italiano. Asimismo, le avisó sobre sus planes para los próximos días: "Hola desde Astorga. Mañana iré a misa de once antes de seguir. Planeo ir a El Ganso Me han dicho que tienen un albergue decente. Me alegro que Louis esté bien. Vamos hacia arriba. Disfruta!"DES

En Astorga no hay rastro de que Dennise pasara por alli. Ni en hoteles y ni en comercios, se le ha visto. La Policía pide la colaboración ciudadana. En este teléfono (987616091) o en esta dirección electrónica (help.denise.now@gmail.com) pueden aportar cualquier pista que ayude a encontrar a Dennise.