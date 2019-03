Pedro González: "A mí me pagaba Correa, él era mi cliente"

"Me llama Isabel Jordán y me dice tienes que preparar una cosa por si sube el Getafe en la Puerta del Sol. Nos contrata la Comunidad de Madrid", explicado Pedro González, el encargado de organizar las fiestas en casa de Ana Mato. Aprovechando el despliege, Correa le habría pedido algo más. Una fiesta en casa de Ana Mata y su entonces marido, Jesús Sepúlveda.

La decoradora de Interglobo fue a la casa de Ana Mato. Acordarón que para la fiesta montarían dos columnas de globos y un arco. "Yo entonces llamo a Paco y le digo... oye te voy a incluir lo de esto. Él me dice: 'no hombre, cómo me vas a incluir esto con lo buen cliente que soy'. Los gastos de aquella fiesta ascendieron a 4000 euros", señala González.

Y Paco, Francisco Correa, era muy buen cliente. Dos años antes, en 2002, ya le había encargado a esta misma empresa una fiesta temática para la hija de Ana Mato. "Una de Alicia en el País de las Maravillas. Se hacen unas esculturas y una cantidad de cosas. A nosotros nos contrata una empresa de Correa, Special Event".

El precio de esta fiesta asciende a 1.403 con Iva incluído. "A mí me pagaba Correa. Era mi cliente, no me lo podía pagar otro. Estas facturas existen y supongo que Ana Mato las habrá pagado, sino tiene un problema".

En 2005, Interglobo también se encargó de la decoración de comunión de la hija de Correa y Sepúlveda. Una factura de 1832,80 euros que les pagó Isy Concept, empresa también de Francisco Correa.