Pablo Bustinduy: "Tenemos ideas radicalmente diferentes con Ciudadanos"

PODEMOS RECHAZA UN PACTO CON PSOE Y CIUDADANOS

El diputado de Podemos, Pablo Bustinduy, celebra que "por fin vaya a iniciarse una conversación", ya que no entiende porqué se sigue esperando. Además, recuerda que las únicas opciones son la gran coalición o el acuerdo con fuerzas de izquierda, ya que Podemos no se plantea no votar en contra de un gobierno en el que esté Ciudadanos.