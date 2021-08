Las camareras de piso, más conocidas como 'Kellys', llevan años reivindicando unas condiciones laborales dignas, y en esta ocasión han dado un paso más tras anunciar la creación de una APP tipo 'booking' que evalúe a los hoteles respetuosos con su servicio y sus condiciones laborales. Es decir, que, en principio, plantean incluir únicamente los hoteles que sean respetuosos con los derechos de estas trabajadoras.

Las 'Kellys' han apelado así a la responsabilidad individual ideando una forma de ofrecer a los consumidores y clientes establecimientos que cumplan los requisitos de la asociación. De momento, este proyecto se encuentra en una fase embrionaria. A través de una página web, las camareras de piso piden ayuda para financiar esta iniciativa. Y según parece, está teniendo bastante éxito.

Se necesitan aproximadamente unos 60.000 euros para llevar a cabo esta aplicación, y ya han conseguido más de 30.000. Ha sido gracias a la demanda de muchos clientes lo que ha dado origen a esta iniciativa. Pero ¿tendrías tú en cuenta si un hotel respeta los derechos de las camareras de piso para hacer una reserva? Más Vale Tarde ha salido a la calle para conocer si los consumidores habituales de estos establecimientos valorarían usar esta aplicación.

"Hay que pensar en ellas. Si no es por ellas, ¿cómo ibamos a estar comodas?", ha señalado una joven. Pero no ha sido la única. "Generaría un gran cambio, es como tener empatía con los que trabajan en ese lugar", cuenta otro chico. "Yo iría a cualquiera, pero que las trataran bien y no como esclavas", ha señalado otra mujer. En el vídeo, más reacciones.