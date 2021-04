No, no hay gusanos ni larvas en las mascarillas quirúrgicas. Es un bulo viralizado por la influencer Marina Yers, que compartió a través de Instagram -donde tiene 1,5 millones de seguidores- un vídeo en el que asegura no usar este tipo de mascarillas por la supuesta presencia de 'larvas'. Sin embargo, esto es rotundamente falso: son simplemente fibras textiles.

El divulgador científico Luis Quevedo lo explica en el plató de Más Vale, microscopio en mano: bajo la lente, pueden verse hilos oscuros entre los hilos de plástico que forman parte del material de la mascarilla.

¿Qué hacen ahí? La respuesta es que en la mayoría de lugares donde se fabrican mascarillas hay fibras presentes en el aire, posiblemente porque allí también se fabrique tejido de algodón o mascarillas de tela, o simplemente de la ropa de los trabajadores.

Y es que las mascarillas como estas, si bien deben filtrar, no son material inerte: no son como una gasa o tirita que se vaya a aplicar sobre un corte, por lo que no tienen por qué ser estériles ni estar completamente libres de fibras.

Para dejarlo aún más claro, si cabe, Quevedo toma un trozo de cinta adhesiva, lo pasa por su traje y lo examina bajo el microscopio: se observan los mismos hilos que veíamos en la mascarilla. Puedes verlo en el vídeo que ilustra esta noticia.