Morcillo, portavoz de AEAS: "Un producto que en 5 días no es biodegradable no lo podemos depurar"

Las toallitas deben ir a la papelera, pero en las indicaciones del producto se recomienda que sea arrojado al wáter. ¿Está mintiendo el productor diciendo que son biodegradables? "No exactamente, los productores de este tipo de material tienen unas prácticas de biodegradación que no se acomodan a las posibilidades que tienen las estaciones depuradoras. Una cosa que no sea biodegradable en menos de cinco días, no la podemos tratar", cuenta Morcillo.

"Este tipo de materiales son elementos tejidos, aunque no estén armados como otro tipo de fibra, pero genera unas tremendas bolas y cantidades de hebras que se acumulan con otras suciedades y enredan muchísimo", cuenta el experto.

"No conocemos la problemática que generan estos materiales, y los fabricantes no están en la problemática que ocasionan en las redes de saneamiento", afirma.

"Tenemos que tener como ciudadanos una conciencia medioambiental que debe empezar por el propio baño", pide Fernando Morcillo. "No arrojar al inodoro ni a los desagües cosas que deberíamos sacar a la basura o a una papelera. Lo que más tiramos en volumen se concentra en este tipo de materiales que son confortables para la ciudadanía pero generan muchos problemas".