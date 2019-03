Los médicos del SAMUR improvisan quirófanos en la calle para salvar vidas

Elena Gómez, médica y Jefe de Guardia de SAMUR, conoció a Diego cuando éste estaba literalmente muerto. Acababa de recibir un disparo en el pecho. Sin pensarlo dos veces, Elena le abrió el torax en plena calle y masajeó el corazón de Diego directamente con sus manos. Lo devolvió a la vida y se han reencontrado. Ella se emociona pero Diego no tiene palabras para agradecerle que no se diera por vencido con él.

El corazón de Alejandro dejó de latir con 15 años en una estación de tren. Un año más tarde está aquí para contarlo. Alejandro García se electrocutó y tuvieron que reanimarlo. Ahora ha conocido al equipo médico que acudió rápidamente en una ambulancia a socorrerlo. Los propios sanitarios saben que no siempre tienen la oportunidad de reencontrase con la gente a la que tratan. "Hoy es un día especial. Ves los ojos del paciente, en otro momento no los ves" dice un médico.

Maria Soledad pretendía irse de viaje pero su cuerpo quería dejar este mundo, no tuvo una sino tres paradas cardio respiratorias. "Me puse en la fila para coger el billete de autobús y ya no sé qué sucedió después, hasta que me desperté en el hospital". Natalia, médica del servicio sanitario de Madrid y ahora su ángel de la guarda, consiguió traerla de vuelta.

Estos son solo tres de los miles de casos en los que las calles se convierten en quirófanos improvisados. Cuando hay una parada cardiaca y cada minuto que pasa disminuye un 10 por ciento las probabilidades de vida del paciente, los médicos tienen que actuar muy rápido.

Natalia Banegas, médica del SAMUR madrid, dice que "los tiempos de respuesta son rápidos, atendido por gente de su alrededor". Habla de Luis Miguel, que sufrío una muerte súbita en su oficina, un entorno totalmente opuesto a un hospital. A pesar de todos los problemas, estos médicos tampoco se rindieron pasada la media hora de resucitación.

Auténticos héroes que logran salvar vidas en ambientes que les son ajenos. Siguen trabajando para que cada día se repitan historias como ésta con final feliz.