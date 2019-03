Lucha de poemas entre Kichi y el PP de Cádiz: rimas y versos para atacarse mutuamente

Del insulto al verso, de las palabras gruesas a la poesía. El alcalde de Cádiz ha enviado una carta a la oposición titulada 'Escuchad la voluntad del pueblo de Cádiz y dejadnos hacer de una vez por todas', que versaba esto:

"Es como si el invierno permanente en que habían metido a nuestra ciudad se resistiera a marcharse de manera definitiva. Os contaré un secreto a voces: los instigadores del invierno de la razón siguen malversando la realidad para congelar nuestras esperanzas".

Y como el verso se contesta en verso, el Partido Popular ha contestado a Kichi con otra poesía:

"Este es el nuevo tiempo anunciado: si eres funcionario municipal y no te gusta el morado, relevado. Si eres periodista y ni tus páginas ni tus redes repican el mantra podemita, a la caverna. Si eres concejal y no levantas la mano ante la marea del odio, a galeras: tú no eres el pueblo. El pueblo soy yo. Escuchadlo. Escuchadme. Y si es calladito mejor".