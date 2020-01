"Les debe gustar a ellos, que son los que lo hacen. Ellos son los que parece que lo gozan haciéndolo", ha espetado la abogada tras escuchar las palabras de Alejandro Hernández, portavoz de Vox en Andalucía, al portavoz socialista. El portavoz del grupo de extrema derecha ha asegurado que "a los señores del PSOE les gusta que se hable del sexo anal. Les pone"

Cristina Almeida ha criticado que estén "obcecados en lo que a ellos les supone la sexualidad", un "tabú", ha dicho, "que lo ejercen con la prostitución". Así, Almeida ha asegurado que "España es el país más consumidor de prostitución".

"Van a que les hagan algo porque, dicen, su mujer no se lo puede hacer. No estaría mal que enseñara a su mujer a hacérselo, que a lo mejor también le gusta, pero no, la mujer tiene que ser una santa, digna y tonta", ha sentenciado.