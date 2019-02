La rotunda respuesta de Mamen Mendizábal al papa Francisco por su frase machista

Durante la cumbre que celebra el Vaticano sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el papa Francisco ha asegurado que "todo feminismo acaba siendo un machismo con patas".

Además, el papa ha apuntado que dar más funciones a la mujer en la Iglesia no resolvería el problema de los abusos sexuales, pero dijo que el "estilo" femenino debe integrarse en el pensamiento de la institución. "No se trata de dar más funciones a la mujer en la Iglesia -sí, eso es bueno pero no resolvería el problema-, se trata de integrar a la mujer como figura de la Iglesia en nuestro pensamiento", ha señalado el papa.

A sus palabras, ha respondido en Más Vale Tarde en directo Mamen Mendizábal y lo ha hecho de forma rotunda: "Espero que esté más fino el papa en las conclusiones sobre la pederastia en la Iglesia".

Según la RAE, feminismo es igualdad entre hombre y la mujer, definición muy distante de la idea que parece tener el papa Francisco.

La cumbre que se está celebrando en el Vaticano con los líderes de la Iglesia católica ha abordado, entre otras cosas, la necesidad de que los obispos rindan cuentas sobre sus omisiones y cómo hacerlo.