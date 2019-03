El juez Ruz mete prisas a la UDEF

Está molesto, según cuenta el periódico digital Vozpopuli, porque espera dos informes policiales sobre la reforma de la sede del Partido Popular que no han llegado, y que pidió hace más de un mes.

En Al Rojo Vivo, el periodista Óscar López Fonseca ha asegurado que “Ruz pidió con carácter urgente un informe sobre la concordancia entre los apuntes contables de Bárcenas, la contabilidad oficial del PP”.

¿Por qué es tan urgente este informe? Porque Ruz quiere llamar a declarar al arquitecto Gonzalo Urquijo que aparece cuatro veces en los papeles de Bárcenas. Según esos apuntes, cobró un 30% de las obras que realizó en la sede del PP, 880.000 euros, en dinero negro.

Ruz quiere llamar a declarar cuanto antes al arquitecto, pero para eso necesita la información policial. De acuerdo con Fonseca, “el juez necesita ese informe para ver sobre qué cuestiones tiene que preguntarse a Urquijo”. El arquitecto negó en una entrevista conocer al que supuestamente fue su pagador, Luis Bárcenas.

“Esas indicaciones son falsas, no he recibido ni un duro del PP, no entiendo por qué ese señor ha puesto mi nombre en la contabilidad”.Aun así, el magistrado ordenó que se registrara la oficina de Urquijo y con el material que se incautó pidió otro informe.

“Espera encontrar en los correos que si uno cobró en negro, quién pagó en negro”.El pagador sería colaborador necesario del delito fiscal por el que está imputado Urquijo, cobrar en dinero negro las reformas del partido popular.