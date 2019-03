Joaquín Yvancos: "Díaz Ferrán no tiene los 400 millones que le piden"

Mamen Mendizábal ha entrevistado en 'Más vale tarde' a Joaquín Yvancos, uno de los querellantes en el caso contra Díaz Ferrán. El abogado considera que la decisión de la juez "es muy clara", ya que dedica a más de 50 páginas a narrar dos etapas en el hundimiento de Viajes Marsans.



Acerca del papel que desempeño Ángel de Cabo, también conocido como "el liquidador" en la trama, le otorga un 40% de la responsabilidad, por lo que en esta cantidad "tendría que responder de los 400 millones que faltan". Además, ha calificado de "muy graves los hechos" debido a que se decidió "vaciar los activos de Marsans, venderlos y ponerlos a nombres de testaferros".



"No es la primera vez que Ángel de Cabo hace este trabajo", ha subrayado Yvancos. Ha recordado que anteriormente realizó una labor similar "con la familia Ruiz Mateos", e incluso con "las facturas de la visita del papa a Valencia". Según él, "es un especialista en quitar las facturas a los jefes para que se vayan de rositas".



Pregundado acerca de si Díaz Ferrán tiene los 400 millones que se le piden, ha respondido que no, que se trata "de una cuantía simbólica porque debe responder personalmente por la quiebra de sus empresas".



Finalmente, no ha cerrado la puerta a que parte de los acreedores cobren el dinero que Díaz Ferrán les debe porque, de forma paulatinam "se irá cogiendo dinero y recuperando una buena parte de lo mucho que se ha llevado".