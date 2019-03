Javier Gómez: "Recomendaron a Alonso no hablar con los medios al salir del hospital"

EL PILOTO DEBE PASAR UN ÚLTIMO EXAMEN

El periodista Javier Gómez ha explicado en 'Más Vale Tarde' cómo en las imágenes en las que se ve al piloto Fernando Alonso abandonando el hospital "no había recuperado la memoria". Tuvieron lugar tres días después del accidente, cuando los médicos le dan el alta, sin embargo, entonces, "no recordaba su vida de los últimos 20 años, tenía pasajes en blanco". Con la intención de no alarmar, según explica Gómez, "los responsables de su imagen le dijeorn que no hablar, que sonriera y que diera las gracias". No obstante, días después, grabó en su casa un vídeo diciendo que estaba bien.