Los vecinos de Valdemoro afirman que Granados sigue siendo el alcalde en la sombra

Este miércoles ha amanecido con la noticia de que el senador del Partido Popular y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, tuvo una cuenta oculta en Suiza con 1,5 millones de euros. Así lo ha confirmado la justicia suiza.

Según la declaración de bienes de Granados, 'sólo' tiene 500.000 euros y aquí, en España. Los números no coinciden, y Granados asegura que "mientras ha ejercido la política, no ha tenido cuentas en el extranjero", como afirma en el comunicado que ha hecho público a lo largo del miércoles.

Así, niega la información publicada y asegura que sí tuvo una cuenta en Suiza, pero antes de entrar en la política y debido a sus actividades como broker, que ejercía antes de hacerse político, y que cerró en el año 2000 antes de ser alcalde de Valdemoro.

Sin embargo, según la información publicada por El Mundo, la cuenta estuvo abierta estas navidades. Fue justamente cuando quiso sacar todo su dinero para cancelarla, lo que puso a las autoridades sobre aviso. De momento es la palabra del senador contra la del periódico, que todavía no ha publicado documentos porque asegura que la investigación se está llevando a cabo en secreto.

Lo que sí es público es la declaración de bienes de Francisco Granados, en la que aparecen dos depósitos y un fondo de pensiones con un valor total de 510.000 euros. Desde el Senado aseguran que se fían de los documentos que aportan sus componentes y que no tienen autoridad para contrastarlos.

Sin embargo, El Mundo no sólo afirma que Granados tenía una cuenta en Suiza hasta 2013, sino que además dice que estaba a su nombre, sin testaferros por el medio. Y aunque el madrileño afirma que la cerró en el 2000, no hay papeles que lo certifiquen.

Francisco Granados ya se defendió antes de que nada saliera a la luz: "A mí nunca me han dado un sobre y he sido secretario general del partido en Madrid, y yo no he visto nunca un sobre". "Yo nunca he cobrado ni en negro ni en blanco, he vivido siempre de mi sueldo de diputado o de consejero", aseveró.